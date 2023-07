Speciale difesa: Tunisia, manifestanti chiedono rilascio arrestati per cospirazione contro sicurezza Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di attivisti, rappresentanti di partiti e associazioni, insieme ai familiari dei leader politici detenuti dallo scorso febbraio per presunta cospirazione contro la sicurezza dello Stato in Tunisia, hanno tenuto una manifestazione di fronte alla Corte d'appello di Tunisi. Lo ha riferito l'emittente radiofonica indipendente "Mosaique Fm", specificando che i manifestanti si sono riuniti per richiedere il rilascio degli arrestati mentre all'interno dell'edificio si stava svolgendo l'udienza per le loro richieste di scarcerazione. Il segretario generale del Partito dei lavoratori, Hamma Hammami, in alcune dichiarazioni ai media ha chiesto il rilascio dei detenuti in base al decreto 54 e la cessazione dei procedimenti nei confronti di sindacalisti e giornalisti. Il presidente, Kais Saied, aveva emesso lo scorso settembre un decreto-legge che impone una pena detentiva di cinque anni e una pesante multa a chiunque diffonda "notizie false" o "voci" su Internet. Il decreto numero 2022-54, pubblicato in Gazzetta ufficiale, prevede una pena detentiva di cinque anni e una multa di 50 mila dinari tunisini (15.500 euro) per chiunque "utilizzi deliberatamente reti di comunicazione e sistemi informativi per produrre, promuovere, diffondere o trasmettere informazioni false". Hammami ha inoltre sottolineato che il suo partito si assume la responsabilità di "tutti coloro che sono coinvolti in casi di appropriazione indebita di denaro pubblico, omicidi politici e reclutamento di giovani in zone di conflitto", ma sempre nel rispetto dei "diritti di difesa e di un sistema giudiziario indipendente, lontano da qualsiasi logica di vendetta politica". (Tut)