Speciale difesa: Forum sulla libertà religiosa promosso dalla Farnesina lancia dialogo su tutela minoranze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le confessioni religiose e con i governi, fondato sul riconoscimento della loro identità e del loro contributo specifico. È questo l’obiettivo del Forum sulla libertà religiosa, nato su iniziativa dell’inviato speciale del ministero degli Esteri per la promozione della libertà religiosa e per la tutela delle minoranze religiose, Davide Dionisi. La prima conferenza nell’ambito del Forum, tenuta presso Palazzo Chigi, è stata incentrata sul Pakistan e sulla condizione della comunità cristiana nel Paese. In apertura dei lavori è stato trasmesso un messaggio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha definito una “priorità strategica” dell’Italia “l’impegno a favorire le condizioni all’esercizio dei diritti umani e delle loro libertà fondamentali”. La decisione di nominare un inviato speciale per la promozione della libertà religiosa e per la tutela delle minoranze religiose “indica chiaramente che il governo italiano e, nello specifico, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, intende impegnarsi direttamente nella difesa e nel rispetto della libertà religiosa, che da sempre considera un'esigenza inalienabile della dignità di ogni uomo”, ha detto Tajani. (Res)