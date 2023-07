Speciale difesa: Somalia, Al Shabaab riconquista base militare al confine con il Kenya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi le Forze di difesa del Kenya (Kdf) hanno lanciato una nuova operazione contro al Shabaab lungo il confine con la Somalia. L'operazione avviene in un periodo in cui il governo di Nairobi ha ribadito il suo impegno frontaliero contro il gruppo jihadista e annunciato che le sue truppe rimarranno anche in territorio somalo nonostante l'avviato ritiro degli effettivi integrati nella Missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (Atmis), operazione che mira a riconsegnare progressivamente all'esercito di Mogadiscio la responsabilità della sicurezza nazionale. In un'intervista rilasciata all'emittente francese "France24", il presidente keniota William Ruto ha escluso che le forze armate keniote si ritirino dalla Somalia, sostenendo che Nairobi non è pronta a permettere che al Shabaab vanifichi le conquiste ottenute sul territorio nel giro degli ultimi due anni. In base al programma Atmis, al ritiro dei primi 2 mila uomini (concluso il 30 giugno) seguirà quello di altri 3 mila militari in funzione dell'evolversi della situazione della sicurezza in Somalia, portando a circa 14 mila uomini dagli attuali 18.586 il numero di unità fornite da Kenya, Uganda, Etiopia, Gibuti, Burundi e Unione europea. (Res)