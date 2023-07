Lombardia: Fontana, governo autorizzi aumento remunerazioni per controlli su incidenti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La criticità "che mi dispiace veramente molto è quella di non riuscire ad assumere le persone per effettuare i controlli nel campo degli incidenti sul lavoro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell'udienza della Corte dei conti della Lombardia per la parifica del rendiconto generale della Regione Lombardia. "Purtroppo - ha spiegato Fontana - noi continuiamo a fare i concorsi, ma non si presentano. Credo che sarebbe opportuno fare quella valutazione che diceva il procuratore e cioè di chiedere al governo di Roma che ci siano delle possibilità di aumentare le remunerazioni. Forse quello può essere l’unico modo per stimolare un po’ di giovani a partecipare ai concorsi". (Rem)