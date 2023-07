Ungheria: Commissione Ue deferisce Budapest a Corte di giustizia su fissazione prezzi materiali da costruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso di deferire l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Ue in relazione alla fissazione dei prezzi dei materiali da costruzione (sabbia, ghiaia, cemento). Lo si legge in una nota dell’esecutivo comunitario. Le regole prese di mira dalla Commissione Ue sono anche quelle che introducono multe per la violazione dei prezzi fissati e obblighi alla produzione dei materiali da costruzione. La Commissione Ue ritiene che queste misure siano contrarie alla normativa europea. Budapest ha deciso di fissare i prezzi di questi materiali nel 2021, inizialmente per un periodo provvisorio di tre mesi, ma da allora la misura è stata prorogata cinque volte, per una durata complessiva di quasi due anni e mezzo. (Beb)