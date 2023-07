Milano: Questura sospende licenza a due locali per 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione delle licenze per 15 giorni per la conduzione dell’Associazione Culturale “Ying Yang Club”, sito a Milano in via Cialdini n. 37, con ingresso dalla via Privata Carlo Montanari n. 2/11 e dell’esercizio commerciale “Naya Club” sito a Milano in via Galliari n.1. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno notificato la sospensione della licenza al titolare del “Naya Club” perchè, a seguito di controlli effettuati tra dicembre 2022 e maggio 2023, il locale è risultato frequentato da avventori con precedenti di polizia, inoltre, i poliziotti sono intervenuti diverse volte a seguito di segnalazioni per liti nelle adiacenze del locale. Episodi che hanno creato disturbo alla quiete pubblica e ai residenti di zona. Per motivi analoghi, lo scorso novembre, era stata già sospesa la licenza per 7 giorni. Per quanto riguarda lo “Ying Yang Club”, la sospensione, notificata­ dal Commissariato Comasina anch’essa ieri pomeriggio, si è resa necessaria a seguito di controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine da gennaio a maggio 2023. In particolare, lo scorso marzo, il locale è risultato frequentato da circa 60 persone intente a ballare, pertanto la titolare è stata sanzionata amministrativamente e denunciata all’Autorità Giudiziaria per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento danzante. Inoltre, i poliziotti sono intervenuti diverse volte a seguito di segnalazioni per schiamazzi causati da numerose persone all’esterno del locale intente a consumare bevande alcoliche. Gli agenti sono anche intervenuti per diverse liti tra gli avventori: in una di queste, è stato coinvolto un minore che ha riportato una ferita da arma da taglio. La lite, iniziata all’interno del locale lo scorso 29 marzo, è poi proseguita nel parcheggio e, nelle adiacenze del locale, è stato rinvenuto dai poliziotti un coltello lungo 15 cm. Il giovane, trasportato in ospedale, ha poi riportato una prognosi di 17 giorni. (Com)