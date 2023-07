Regno Unito: Hunt, Paese sarà leader globale nelle industrie di questo secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito vuole rendere il Paese un leader globale nelle industrie che cresceranno più rapidamente in questo secolo: tecnologia, scienze della vita, settore creativo e produzione avanzata. Lo ha dichiarato in un tweet il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt in seguito alla notizia che il governo britannico ha annunciato la prima "zona di investimento" sovvenzionata come proposto nel bilancio di primavera. "Vogliamo che le nuove opportunità si diffondano in tutto il Paese" ha detto Hunt, aggiungendo: "Una è stata completata, ne restano ancora 11". (Rel)