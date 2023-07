Spagna: ministra Trasporti smentisce "categoricamente" introduzione pedaggi dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dei Trasporti spagnola, Raquel Sanchez, ha smentito "categoricamente" che ci saranno nuovi pedaggi sulle autostrade spagnole nel 2024 e ha negato che il governo stia considerando l'attuazione del sistema a pagamento su queste strade. La ministra lo ha detto alla stampa in risposta alle dichiarazioni rilasciate ieri dal direttore della Direzione generale del Traffico, Pere Navarro, secondo il quale i pedaggi saranno reintrodotti a partire dal 2024 per "imposizione" dell'Unione europea. Sanchez ha smentito Navarro e ha assicurato che "non disponeva delle informazioni" riferendo su questioni che non sono di sua "competenza". La ministra ha ricordato che il governo ha eliminato dalla futura legge sulla mobilità sostenibile il progetto di introdurre il pagamento per l'utilizzo di strade ad alta capacità. Sanchez ha evidenziato, inoltre, che questa misura deve avere il consenso dei partiti politici, delle amministrazioni territoriali e del settore dei trasporti nel suo complesso. (Spm)