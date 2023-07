Migranti: Commissione Ue, esamineremo reclamo Ong su decreto flussi italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea esaminerà il reclamo presentato da alcune Ong sul decreto italiano per la gestione dei flussi migratori. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per la Giustizia, l'Equità e lo Stato di diritto, Christian Wigand, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Posso confermare che abbiamo ricevuto il reclamo e che lo esamineremo. Il reclamo sarà gestito in conformità con la procedura esistente. Per quanto riguarda la legge italiana, non abbiamo ricevuto ufficialmente una notifica da parte dell'Italia, ma stiamo seguendo l'attuazione della legge nella pratica ed esamineremo il reclamo", ha dichiarato il portavoce Ue. (Beb)