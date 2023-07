Verona: Cucchi (Avs), con capo Polizia Pisani divergenze su reato tortura e codici identificativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo i fatti di Verona avevo chiesto un incontro con il capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani per complimentarmi con lui per le indagini condotte dalla squadra mobile del capoluogo scaligero che hanno permesso di scoprire e sgominare un vero e proprio sistema di coperture per coprire responsabilità e allontanare sospetti. Purtroppo, con amarezza ho dovuto constatare che abbiamo una visione diametralmente opposta sul tema dei diritti umani, dei codici identificativi e sull'utilità del reato di tortura. La gratitudine alla squadra mobile di Verona rimane intatta per il lavoro di pulizia interna fatto. Non posso, però, nascondere una profonda preoccupazione per divergenze così nette che non avrei mai pensato potessero esserci. Io continuerò comunque a difendere l'utilità del reato di tortura e a chiedere l'introduzione del codice identificativo e delle body cam, non come strumenti punitivi ma di garanzia proprio per il personale di Polizia". Lo afferma la senatrice dell'Alleanza verdi e sinistra Ilaria Cucchi che ha incontrato il capo della Polizia Pisani. (Rin)