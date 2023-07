Partecipate: Tempesta (Pd), bene delibera su Multiservizi, amministrazione a difesa lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ieri ha approvato la delibera è un passaggio sostanziale per le lavoratrici e i lavoratori della Multiservizi. Avevamo preso un impegno serio di cambiamento rispetto alle gestioni passate, perché il servizio svolto dalla Multiservizi è di interesse generale. Lo dichiara, in una nota, la consigliera capitolina Pd, Giulia Tempesta. "Una soluzione che tiene conto dei legittimi rilievi della Corte dei Conti rispetto alla nostra prima scelta e che con questo nuovo atto permetterà l'internazionalizzazione del servizio scolastico integrato dentro al perimetro delle società partecipate di Roma Capitale. Consente finalmente di stabilizzare i dipendenti, garantendo qualità del servizio erogato per molte famiglie romane i cui figli ogni giorno frequentano le scuole della nostra città. È una strada che poggia su una scelta politica precisa, di responsabilità e che risolve in maniera definitiva una questione che prima di noi nessuno aveva saputo gestire in modo efficace e conveniente per famiglie, lavoratori e per tutta l'Amministrazione", conclude Tempesta. (Com)