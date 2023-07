Migranti: Commissione Ue prende atto di risoluzione Parlamento su richiesta missione ricerca e salvataggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha preso nota della risoluzione adottata dal Parlamento europeo sulla necessità di un'azione Ue in materia di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per la Giustizia, l'Equità e lo Stato di diritto, Christian Wigand, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Come sempre, risponderemo alla risoluzione parlamentare. Salvare delle vite in mare è un obbligo e un dovere morale in virtù del diritto internazionale. Tutti gli attori implicati in questa operazione devono agire in maniera legale, rapida e coordinata al fine di garantire che le persone in difficoltà in mare siano portate in salvo il più rapidamente possibile", ha dichiarato. "Sulla richiesta di una missione di ricerca e salvataggio, analizzeremo la richiesta del Parlamento. Ovviamente, ogni vita persa persa è una tragedia e non potremmo sottolinearlo abbastanza", ha aggiunto. "La ricerca e il salvataggio sono di competenza degli Stati membri e ricordo che, nel quadro delle leggi europee, la Commissione sta facendo quanto più possibile per rafforzare il coordinamento delle azioni in questo campo, anche attraverso il nostro Gruppo di contatto sulla ricerca e il salvataggio", ha concluso. (Beb)