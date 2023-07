Trasporti: Colarossi (M5s), felici per iniziativa mezzi gratis ai giovani nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Lazio del Movimento 5 stelle, Marco Colarossi, in una nota afferma: "Siamo ben felici di apprendere che anche quest'anno i ragazzi tra i 16 e i 25 anni, iscritti alla Lazio youth card, potranno viaggiare gratis sui mezzi Cotral e Trenitalia, all'interno del territorio regionale. Dopo che nella commissione che si occupa di Politiche giovanili, avevamo sollecitato l'assessore Baldassarre affinché questa opportunità venisse concessa anche per l'estate 2023, il progetto Lazio in Tour è stato riconfermato", prosegue. "Sarebbe stato un peccato se un'iniziativa che ha avuto un notevole successo negli anni passati - aggiunge Colarossi -, nata con lo scopo di incentivare il trasporto pubblico e far scoprire le meraviglie della nostra Regione, fosse stata rimandata ed è per questo che abbiamo chiesto all'assessore Baldassarre di fare il possibile per confermarla anche per l'estate in corso. L'assessore si è mostrata sensibile sul tema - conclude - grazie a un importante lavoro degli uffici apprendiamo che, dal 21 luglio al 15 settembre, i giovani residenti nel Lazio, che ne hanno diritto, potranno usufruire di questa agevolazione per trenta giorni consecutivi e partire, senza alcun costo, alla scoperta delle meraviglie della nostra Regione". (Com)