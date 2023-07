Speciale difesa: Ucraina, Biden, è un battaglia per la libertà in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è una battaglia per la libertà in tutto il mondo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa ad Helsinki insieme all’omologo finlandese, Sauli Niinisto. “La Nato ha rafforzato il suo rapporto con l’Ucraina durante il recente summit dei leader a Vilnius, in Lituania, creando un percorso per l’adesione una volta che Kiev avrà completato le riforme necessarie: in ogni caso, non stiamo perdendo tempo, e abbiamo preso provvedimenti per garantire la difesa dell’Ucraina anche nel lungo termine”, ha detto. (Was)