- Esponente della comunità tedesca del Kazakhstan, dove è nato nel 1975 quando il Paese era parte dell'Unione Sovietica, Schmidt è emigrato in Germania nel 1999 ed è entrato in Afd nel 2016. Eletto al Bundestag nel 2021, il parlamentare è attivo nel gruppo dei nazionalconservatori come “rappresentante dei tedeschi di Russia”. Si tratta del gruppo etnico formato dagli emigrati dalla Germania in Russia nel corso dei secoli e dai loro discendenti. Durante la Seconda guerra mondiale, la comunità venne sottoposta a deportazioni di massa perché sospettata di collaborazionismo con il Terzo Reich. Dalla caduta dell'Urss, molti tedeschi di Russia sono reimmigrati nella terra degli avi. Oltre a rappresentare il proprio gruppo etnico in Afd, Schmidt “si è distinto più volte come apologeta del regime di Putin”. Nelle interviste ai media vicini al Cremlino e all'emittente televisiva del ministero della Difesa russo, il deputato di Afd ha affermato che la Germania non è più una democrazia, aggiungendo che lo Stato di diritto e la libertà di espressione non esistono più nel Paese. A sua volta, l'associazione Vadar denuncia sui propri canali Telegram la “russofobia” diffusa in Germania a seguito della guerra in Ucraina. Per l'organizzazione, un esempio di odio per la Russia è il divieto deciso dalle autorità tedesche di esporre in pubblico la lettera “Z”, utilizzata dai sostenitori dell'invasione russa dell'ex repubblica sovietica. Inoltre, la Vadar diffonde notizie false sulle atrocità commesse dalla Russia in Ucraina. Secondo l'organizzazione guidata da Oehme e Schmidt, il massacro di Bucha è stato “una messa in scena del regime ucraino per screditare l'esercito russo”. (Geb)