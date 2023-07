Speciale difesa: Ucraina, Consiglio difesa, sostegno a Kiev e massima attenzione verso iniziative pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è riunito al palazzo del Quirinale, il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla riunione - informa una nota della presidenza della Repubblica - hanno partecipato: il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni; il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani; il ministro della Difesa, Guido Crosetto; il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti; il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; il capo di Stato maggiore della difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Erano altresì presenti il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano; il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il consigliere del presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio supremo di difesa, Francesco Saverio Garofani. Il presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato gli esiti del vertice Nato di Vilnius. Il Consiglio ha, successivamente, esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito la ferma condanna dell’aggressione operata dalla Federazione Russa e il sostegno all’Ucraina nella sua difesa contro l’invasore. Il rispetto della libertà, della sovranità democratica, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza degli Stati sono valori fondanti dell’Unione europea e condizioni essenziali per l’ordine internazionale e la convivenza pacifica dei popoli. Il Consiglio è stato parimenti concorde sull’importanza di richiedere la massima attenzione verso le iniziative tendenti a individuare sentieri di dialogo tra le parti che permettano di giungere a una pace giusta e duratura, in conformità al diritto internazionale. (Com)