Speciale difesa: Mediterraneo, Consiglio difesa, speciale attenzione ad area allargata

- Il Consiglio supremo di difesa, riunito al palazzo del Quirinale e presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha passato in rassegna la situazione delle altre aree di crisi, soprattutto di quelle in cui l’Italia è presente con le sue Forze armate nell’ambito di missioni fuori confine. Sono stati affrontati - informa una nota della presidenza della Repubblica - i rapidi mutamenti dello scenario internazionale e la conseguente evoluzione dei rapporti politici e strategici tra i Paesi e le Organizzazioni internazionali. Il Consiglio ha posto speciale attenzione al Mediterraneo allargato, in considerazione della sua rilevanza strategica, e soprattutto alle situazioni d’incertezza che in grado differente interessano diverse regioni. (Com)