Speciale difesa: Migranti, Consiglio difesa, richiamare attenzione Ue-Nato per Africa

- La rotta del Mediterraneo centrale, caratterizzata da flussi migratori che originano prevalentemente dalle coste libiche e tunisine, si conferma - con un picco nei primi mesi del 2023 - la principale direttrice di trasferimento via mare di migranti irregolari in Italia. E' quanto emerso nella riunione del Consiglio supremo di difesa riunito al Quirinale e presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In questo quadro, sono state sottolineate le ragioni che inducono l’Italia ad assumere una forte iniziativa per richiamare l’attenzione piena dell’Unione europea e della Nato sull’Africa. Senza il consolidamento politico, sociale ed economico di quel continente non è infatti possibile garantire la sicurezza dei Paesi membri dell’Unione europea, che a loro volta sono parte fondamentale dell’Alleanza atlantica. (Com)