Speciale difesa: Consiglio supremo, difesa-sicurezza obiettivo comune istituzioni della Repubblica

22 luglio 2021

- Il Consiglio supremo di difesa ha anche esaminato lo stato di efficienza dello strumento militare, approfondendo - anche in termini di politica industriale nazionale nel settore della difesa - le misure necessarie per assicurare adeguata prontezza e capacità di garantire il compito primario e istituzionale della difesa della Repubblica, con livelli di efficienza e capacità d’impiego adeguati e sostenibili nel tempo. E' quanto emerso nella riunione del Consiglio supremo di difesa riunito al Quirinale e presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha illustrato i principi che guideranno la futura riorganizzazione della struttura del dicastero e l’esigenza di assicurare allo Strumento militare, anche con finanziamenti adeguati, in linea con i requisiti definiti dall’Alleanza Atlantica, in un’ottica interforze e attenta al personale militare e civile, la capacità di operare su tutti i domini, compresi i nuovi ambiti, quali lo spazio esterno, quello cognitivo e quello subacqueo. Infine, è stato ribadito che, nell’attuale e nel futuro scenario internazionale, difesa e sicurezza devono essere considerati obiettivo comune per le istituzioni della Repubblica, sulla base di una strategia di sicurezza nazionale, predisposta dal governo e approvata dal Parlamento. (Com)