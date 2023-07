Speciale difesa: Nato, “Washington Post”, delegazione Usa a Vilnius “furiosa” dopo critiche di Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno reagito con irritazione alle critiche del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la conclusione del summit dei leader della Nato a Vilnius, in Lituania, e sono arrivate a considerare la possibilità di “ridimensionare l’invito” a Kiev per aderire all’alleanza. Lo hanno riferito fonti anonime al “Washington Post”, dopo che Zelensky ha pubblicato martedì scorso un messaggio sul suo profilo Telegram, affermando che dalla Nato “non è arrivata disponibilità a rendere Kiev parte dell’alleanza: si è discusso in merito ad una formulazione su un invito, e non sull’adesione dell’Ucraina”. Il presidente ucraino ha aggiunto che “si tratta di una cosa senza precedenti, e inaccettabile”, facendo riferimento ad una bozza della dichiarazione conclusiva pubblicata al termine del summit. Nella versione definitiva non è comunque presente una tempistica precisa per far entrare l’Ucraina nella Nato, ma i Paesi firmatari hanno fornito più garanzie a Kiev per quanto riguarda la difesa contro l’invasione russa. La reazione della Casa Bianca, secondo le fonti, dimostra la “crescente frustrazione che si respira all’interno della Nato”, in relazione alle richieste di Zelensky. Anche “alcuni dei suoi sostenitori più accaniti hanno iniziato a dubitare in merito all’utilità di questi suoi atteggiamenti”. Una delle fonti ha affermato che la delegazione statunitense presente al summit, a cui ha preso parte anche il presidente Joe Biden, ha reagito “furiosamente” al messaggio pubblicato da Zelensky, valutando insieme agli alleati se “rivedere o cancellare” il passaggio della bozza criticata da Zelensky. “Saremo nella posizione di invitare l’Ucraina ad unirsi alla Nato, una volta che gli alleati saranno d’accordo e che saranno raggiunte le condizioni necessarie”, si legge nel testo. La delegazione statunitense, secondo altre due fonti che avrebbero partecipato direttamente alle discussioni, avrebbe valutato la possibilità di rivedere il linguaggio della dichiarazione finale, rendendola “meno accomodante nei confronti della possibilità di velocizzare il processo di adesione dell’Ucraina”. (Was)