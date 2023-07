Lombardia: Corte conti, mancanza personale medico principale ipoteca su successo riforma sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale ipoteca sul successo della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale, e in particolare sul funzionamento delle Case di Comunità, “è rappresentata dalla mancanza del personale medico. Come riferito dalla stessa Regione, infatti, sulle 89 Case di Comunità ‘attivate’, ben 48 risultano prive di almeno un medico di medicina generale e addirittura in 70 manca un pediatra di libera scelta”. È quanto si legge nel giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Lombardia presentato oggi alla sede di via Marina a Milano. "È quello che io sto dicendo da sempre - ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana al termine dell'udienza - speriamo che adesso questa inversione di tendenza, con una possibilità per i ragazzi di laurearsi e fare specialità prosegua, altrimenti è un problema che l'Italia si porterà avanti per anni". (Rem)