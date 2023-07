Fvg: assessore Formazione, corsi per 600 operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno attivati tra il 2023 e il 2024 in Friuli Venezia Giulia 32 nuovi corsi per formare 600 operatori socio sanitari. È quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale per far fronte alla carenza strutturale di personale nel settore. "Il fabbisogno di 600 operatori socio sanitari è stato determinato dalle aziende sanitarie in collaborazione con la direzione formazione", ha spiegato l’assessore regionale alla Formazione, Alessia Rosolen. "I corsi saranno resi possibili dalle 'aperture' che abbiamo stabilito in questi anni affidandoci non solo agli enti di formazione, non solo alle aziende sanitarie, ma anche ad altri soggetti che operano sul territorio in collaborazione con enti formativi". In dettaglio, verranno attivati 20 corsi gestiti dagli enti di formazione professionale accreditati e sei corsi gestiti dalle aziende sanitarie. Verrà inoltre garantita l'attivazione di alcuni corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria, riservati agli operatori socio sanitari in possesso della qualifica e gestiti dalle Aziende sanitarie, e almeno tre corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario gestiti dagli enti accreditati, il cui finanziamento è a carico di soggetti terzi. (Frt)