Ambiente: Legnano scelta dalla Commissione Europea per programma di transizione verde e digitale (2)

- L'amministrazione comunale ha anche provveduto a individuare un team di quattro persone con diversi profili professionali per seguire ICC: il project manager Antonio Leone, referente del progetto di rigenerazione urbana "La Scuola si fa città"; Rosalba Russo, dirigente Opere pubbliche per gli aspetti di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico; Roberta Cardini, responsabile del Sicol e referente per la Smart City; Stefano Migliorini, direttore di Amga Spa e amministratore delegato di Neutalia. In fase di candidatura hanno aderito all'iniziativa del Comune, oltre al partner istituzionale Città Metropolitana, con cui l'amministrazione comunale sta già lavorando a progetti nei settori d'interesse, i seguenti stakeholder: Ala, Amga, Neutalia, Cap Holding, CGIL, UIL, Confindustria Altomilanese, Confartigianato Altomilanese, Confcommercio, Parco Altomilanese e WWF Insubria. Le adesioni sono sempre aperte. Il primo passo previsto dalla ICC è il webinar fissato il prossimo 27 luglio in cui, fra le altre cose, saranno fornite informazioni sulle fasi del progetto e le iniziative strategiche locali. Si tratta di un risultato importante che premia il grande lavoro messo in atto dall'Amministrazione comunale di Legnano, cui vanno i nostri complimenti – afferma Giorgio Mantoan, Consigliere delegato allo Sviluppo Economico, Politiche Giovanili, Rapporti con Sistema delle Università, Forestazione urbana e Progetto ForestaMI, Coordinamento Fondi Europei - Con convinzione abbiamo supportato il processo di candidatura e seguiremo con grande interesse, passo dopo passo, lo sviluppo di questo progetto strategico per la transizione verde e digitale. Un esempio da seguire". (Com)