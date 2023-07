Cile-Spagna: Boric, fondamentale accelerare revisione accordo di associazione con l’Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ fondamentale accelerare il processo di revisione dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e il Cile. Lo ha detto il presidente cileno Gabriel Boric durante una conferenza stampa a Madrid con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. “Per noi è motivo di orgoglio essere uno dei pochi Paesi che hanno questo accordo con l’Europa”, ha detto Boric, che ha fatto tappa in Spagna prima di partecipare a Bruxelles al vertice tra Unione europea e Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Ue-Celac). Con la Spagna, ha proseguito, “la relazione bilaterale è di lunga data. La Spagna è uno dei nostri principali soci in Ue. Con Sanchez la relazione tra Ue e America latina si è approfondita e questa è una buna notizia”. La Spagna, ha detto ancora il presidente cileno, “è il terzo investitore Ue in Cile. Il Cile ha litio, idrogeno verde, ma anche università che stanno pensando al futuro del nostro Paese. Vogliamo associarci a Paesi fratelli come la Spagna”.(Spm)