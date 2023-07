Tunisia: istituti scolastici di Medenine, nel sud, vengono evacuati da migranti subsahariani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli istituti scolastici del governatorato di Medenine, nel sud della Tunisia, in precedenza destinati all’accoglienza dei migranti subsahariani trasferiti dalla regione di Ben Guerdane, nei pressi del confine con la Libia, sono stati evacuati. Secondo l’emittente radiofonica tunisina “Jawhara Fm”, la decisione è motivata dalla volontà delle autorità di Tunisi di trasferirli in altri governatorati, oppure in spazi idonei nello stesso governatorato di Medenine. Ai migranti, inoltre, le autorità hanno assicurato che sarà fornita la necessaria assistenza e che la Mezzaluna Rossa tunisina garantirà la soddisfazione del loro fabbisogno alimentare, sanitario e psicologico. L'attivista della società civile, Mustafa Abdelkabir, ha dichiarato all'agenzia di stampa "Tap" che i migranti sono stati distribuiti tra i governatorati di Tataouine e Medenine, dopo lo sgombero degli istituti scolastici. Abdelkabir, inoltre, ha lanciato un monito sulle limitate capacità della Mezzaluna Rossa, in assenza del sostegno di tutte le organizzazioni internazionali competenti, chiedendone l’intervento urgente per supportare gli sforzi di Tunisi. (Tut)