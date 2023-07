Polonia-Corea del Sud: presidente Yoon Suk-yeol al Forum economico di Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso a Varsavia il Forum economico Corea del Sud-Polonia, evento che si inserisce nel quadro della visita del presidente sudocoreano Yoon Suk-yeol nella capitale polacca. Lo ha reso noto l’emittente “Polskie Radio”. Ieri, Yoon Suk-yeol e il suo omologo polacco, Andrzej Duda, hanno firmato tre accordi internazionali riguardanti la promozione degli investimenti e del commercio, lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e la collaborazione in tema di ricostruzione postbellica dell’Ucraina. Il presidente sudcoreano ha sottolineato l’interesse delle imprese del suo Paese per alcuni progetti che la Polonia sta intraprendendo, in particolare la creazione dell’Aeroporto centrale di comunicazione (Cpk) e di centrali nucleari. “La Polonia attribuisce grande importanza alla cooperazione con la Repubblica di Corea, che è un nostro partner strategico. Insieme stiamo realizzando progetti economici sempre più ambiziosi, anche nel settore della difesa, volti a rafforzare la sicurezza della Repubblica di Polonia”, ha evidenziato Duda. “Ci sono circa 550 società sudcoreane registrate in Polonia, la metà delle quali si trova nella Bassa Slesia”, ha continuato il presidente polacco. (Vap)