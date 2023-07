Carceri: mega rissa tra detenuti a Civitavecchia, Fns Cisl Lazio "servono interventi urgenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una maxi rissa tra detenuti si è innescata ieri sera nel carcere di Civitavecchia e ha visto coinvolti 52 detenuti di varie nazionalità. A commentare la notizia il sindacato di Polizia penitenziaria Fns Cisl Lazio. Per sedare la rissa è stato necessario richiamare in servizio tutto il personale che era libero finanche quello smontante. "Dai dati statistici - dichiara Massimo Costantino segretario generale di Fns Cisl Lazio - gli eventi critici continuano a registrarsi nel circuito di media sicurezza, le sezioni del penitenziario che contengono i detenuti che hanno commesso reati cosiddetti comuni che vanno dalla rapina, al semplice spaccio di droga, ricettazione ed altro. Le 11 unità, di cui 7 uomini ed 4 donne, che verranno assegnate al carcere di Civitavecchia al termine 181mo corso allievi agenti non bastano dato che purtroppo la grave carenza dell'Istituto del Nc Civitavecchia non aiuta visto che i carichi di lavoro aumentano, anche, per la presenza di detenuti problematici ma soprattutto per la carenza di personale. Situazione che si aggraverà con la apertura della sezione Articolazione tutela per la salute mentale (Atsm) dato che già il personale è carente ma peggio ancora non formato per gestire tali tipi di detenuti". Per la Fns Cisl Lazio occorre "chiudere definitivamente i detenuti del Circuito media sicurezza resosi partecipi di rissa e rivedere le circolari dell'apertura dei circuiti con l'ausilio di chi opera sul campo, fornire direttive operative per il contrasto degli eventi critici; integrare personale di Polizia penitenziaria con interventi urgenti; dotare gli agenti dei Sistemi di Protezione Individuale per il contrasto degli eventi". (Com)