Ucraina: Comitato investigativo russo avvia causa penale contro 178 mercenari stranieri

22 luglio 2021

- Il Comitato investigativo della Russia ha avviato una nuova causa penale contro 178 cittadini stranieri che combattono per la parte ucraina. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Tass" sulla base di quanto riferito dall'ufficio stampa del Comitato investigativo. In particolare, si tratta di cittadini di più di 30 Paesi diversi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia, Belgio, Svezia, Danimarca, Estonia, Namibia, Albania, Georgia, Uzbekistan e altri. Inoltre, il Comitato investigativo ha emesso un avviso di arresto in contumacia nei confronti dell'ex ministro della Difesa ucraino, Andriy Zahorodniuk, e del comandante delle Forze di difesa territoriale ucraine, Ihor Tancjura. "In diversi periodi nel 2016, 2019 e 2020, queste persone hanno comandato le unità delle Forze armate ucraine che hanno bombardato gli insediamenti delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. I loro atti criminali hanno causato la morte di 27 civili e il ferimento di più di 100 persone", ha riferito l'organismo. (Rum)