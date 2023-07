Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio dà il benvenuto al cacciatorpediniere “Caio Duilio” a Rostock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha dato oggi il benvenuto in Germania al cacciatorpediniere della Marina militare italiana “Caio Duilio”, in sosta in questi giorni a Rostock nell'ambito della partecipazione al Primo gruppo navale permanente della Nato (Snmg 1) “a garanzia della sicurezza marittima nel Mar Baltico”. È quanto comunicato dall'ambasciata d'Italia a Berlino, che sottolinea il cordiale colloquio avvenuto tra il capo della missione e il comandante del “Caio Duilio”, il capitano di vascello Davide Da Pozzo. In particolare, l'ambasciatore Varricchio ha valorizzato il peso crescente anche in materia di sicurezza e difesa della collaborazione italo-tedesca, sempre più apprezzata e rilevante per garantire la sicurezza dell'alleanza euro-atlantica. La presenza del cacciatorpediniere italiano si inquadra nel dispiegamento coordinato e multi-dominio di assetti Nato e alleati che copre l'area dall'Atlantico al Mar Mediterraneo. Nella giornata del 17 luglio, per celebrare il passaggio a Rostock del “Caio Duilio” e del suo equipaggio forte di 200 unità di personale, si terrà a bordo un ricevimento alla presenza di autorità civili e militari e di amici dell'Italia. (Geb)