Energia: Montaruli (Fd'I), governo sostiene famiglie in difficoltà

- Il governo "continua a sostenere le famiglie in difficoltà. L'ennesima riprova viene dal disegno di legge di conversione del decreto legge del 29 maggio 2023, numero 57, che contiene misure urgenti per gli enti territoriali e per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. Lo ha detto il vicepresidente di Fratelli d'Italia a Montecitorio, Augusta Montaruli, intervenendo in Aula, alla Camera, in qualità di relatrice durante la discussione generale su disegno di legge di conversione del decreto legge 29 maggio 2023, numero 57. "Il decreto prevede, infatti, anche per il terzo trimestre 2023, i cosiddetti bonus sociali: le agevolazioni per la fornitura di luce e gas per i clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute - ha aggiunto la parlamentare -. Non solo: vengono azzerate le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas e viene, inoltre, prorogata la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023". (Rin)