Ue: deficit commercio in riduzione rispetto a maggio 2022

- A quanto si apprende da dati Eurostat, la stima delle esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo a maggio è stata di 241,9 miliardi di euro, con un calo del 2,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno (247,6 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono invece attestate a 242,2 miliardi di euro, con un calo del 12,8 per cento rispetto a maggio 2022 (277,9 miliardi di euro). Di conseguenza, l'eurozona ha registrato un deficit di 0,3 miliardi di euro, rispetto ai 30,3 miliardi di euro di deficit dello stesso mese dell'anno passato. Sempre nel mese di maggio, il commercio all'interno dell'area euro è sceso a 226,3 miliardi di euro, con un calo del 5,7 per cento su base annuale. Nel periodo gennaio-maggio di quest'anno, le esportazioni di beni dall'eurozona verso il resto del mondo sono salite a 1.181,9 miliardi di euro (con un aumento del 3,7 per cento rispetto a gennaio-maggio 2022) e le importazioni sono scese a 1.199,5 miliardi di euro (con un calo del 5,1 per cento rispetto a gennaio-maggio 2022), facendo registrare quindi un deficit di 17,6 miliardi di euro, rispetto al calo di 124,7 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo gennaio-maggio di quest'anno, il commercio all'interno dell'area dell'euro è salito a 1.137,7 miliardi di euro, con un aumento del 2,2 per cento rispetto al gennaio-maggio 2022. (segue) (Beb)