Ue: deficit commercio in riduzione rispetto a maggio 2022 (2)

Per quanto riguarda l'Unione europea, la prima stima delle esportazioni di beni extra-Ue di maggio è stata invece di 216,9 miliardi di euro, in calo dell'1,9 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (221,2 miliardi di euro), mentre le importazioni si sono attestate a 218,2 miliardi di euro, in calo del 15,6 per cento rispetto a un anno fa (258,6 miliardi di euro). Di conseguenza, l'Ue ha registrato un deficit di 1,3 miliardi di euro nel commercio, rispetto ai 37,4 miliardi di euro di deficit fatti registrare nel maggio 2022. Il commercio intra-Ue, come si apprende dai dati, è sceso a 352,2 miliardi di euro nel maggio 2023, con un -3,8 per cento rispetto al maggio dello scorso anno. Nel periodo gennaio-maggio, le esportazioni di beni extra-Ue sono invece salite a 1.058,9 miliardi di euro (con un aumento del 4,5 per cento rispetto a gennaio-maggio 2022) e le importazioni sono scese a 1.087,4 miliardi di euro (con un calo del 7,8 per cento rispetto a gennaio-maggio 2022), facendo quindi registrare all'Ue un deficit di 28,5 miliardi di euro, rispetto ai 166,4 miliardi di euro del gennaio-maggio di un anno fa. Nello stesso periodo di quest'anno, il commercio intra-Ue è salito a 1.761 miliardi di euro, con un aumento del 3,2 per cento rispetto al gennaio-maggio 2022. Nello scorso maggio, rispetto al maggio 2022, otto Stati membri hanno registrato un aumento delle esportazioni, mentre diciannove Stati membri hanno registrato una diminuzione.