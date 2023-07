Ue: deficit commercio in riduzione rispetto a maggio 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti maggiori sono stati registrati in Romania (+7,9 per cento), Danimarca (+6,7 per cento), Ungheria (5,3 per cento) e Francia (4,8 per cento). Le diminuzioni maggiori sono state registrate in Belgio (-16,6 per cento), Cipro (-15,7 per cento), Grecia (-15,5 per cento) ed Estonia (-15,2 per cento). Per quanto riguarda le importazioni, il quadro è leggermente diverso. Rispetto a maggio 2022, infatti, solo due Stati membri hanno registrato lievi aumenti, la Slovenia (+0,8 per cento) e la Romania (+0,7 per cento), mentre tutti gli altri Stati membri hanno registrato diminuzioni significative, soprattutto a causa del minore impatto delle importazioni di prodotti energetici. I cali maggiori sono stati osservati in Finlandia (-19,8 per cento), Belgio (-16,5 per cento), Malta (-16,3 per cento) e Cipro (-15,3 per cento). (Beb)