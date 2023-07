Zes: M5s, investimenti solo grazie a governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai siamo abituati alla cantilena di trionfalismi strumentali e totalmente fuori luogo da parte del governo. L'ultima operazione in ordine di tempo è la cosiddetta Zes (Zona economica speciale) unica al Sud, che avrebbe avuto il via libera dall'Ue. Peccato che l'attuale esecutivo, anche su questo, si dimentichi di dire che sta vivendo di rendita grazie alle coraggiose politiche d'investimento poste in essere dai governi Conte I e Conte II. Sono infatti questi governi, e non l'attuale, ad aver creato ben cinque delle attuali otto Zone economiche speciali". Lo comunicano, in una nota, i componenti del Movimento cinque stelle della commissione Bilancio della Camera. "Sono i governi Conte ad aver lanciato la 'Decontribuzione Sud', che adesso l'attuale esecutivo vorrebbe elevare a misura perno della nuova Zes unica - aggiungono i parlamentari -. E sono stati i governi Conte a puntare sui crediti d'imposta per agevolare gli investimenti delle imprese nelle Zes stesse. Insomma, siamo di fronte all'ennesima dimostrazione di un Governo che non ha in mente una vera politica industriale e di investimenti, che taglia gli investimenti che hanno portato l'Italia fuori dalla pandemia meglio di altri Paesi e che spaccia per proprie le pochissime misure positive che decide di portare avanti. Insomma, siamo di fronte ai patrioti del quartierino". (Com)