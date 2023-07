Ucraina: Orban, se facessimo quanto chiede Kiev saremmo già nella Terza guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se facessimo quello che chiede il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “saremmo già nella Terza guerra mondiale”. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, intervistato dall’emittente “Radio Kossuth”. Il capo del governo magiaro ha detto di capire il punto di vista degli ucraini, sebbene abbia stigmatizzato il loro stile comunicativo “aggressivo”, fatto di “ricatti morali”. Commentando l’esito del recente vertice della Nato a Vilnius, in Lituania, la maggior parte dei Paesi membri della Nato non vogliono essere coinvolti in una guerra ed è per questo che Kiev non può ancora entrare nell’Alleanza. Secondo Orban, “la guerra proseguirà perché la maggioranza dei leader europei non vuole la pace”. Non solo, ma “se gli americani lo volessero, ci sarebbe la pace domattina, perché l’Ucraina non è in grado di continuare la guerra da sola”. (Vap)