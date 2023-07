Lavoro: Pirro (M5s), presentata mozione per intervenire su rischi da alte temperature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elevate temperature registrate negli ultimi giorni "comportano un aggravio dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono mansioni all'aperto. Rischi che devono essere attentamente valutati dai datori di lavoro, tenuti ad adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione. In presenza di temperature effettive o percepite superiori a 35 gradi, le imprese possono già avanzare domanda di Cigo, ma, più in generale, la normativa vigente non prevede adeguate tutele specifiche per il lavoratore, riportando quindi una grave lacuna soprattutto per quanto concerne la salute di coloro che, all'aperto e nei mesi estivi, svolgono attività che comportano sforzi fisici prolungati". Lo afferma, in una nota, la senatrice del Movimento cinque stelle, Elisa Pirro, componente della decima commissione di palazzo Madama. "Per tale motivo, ho presentato una mozione per impegnare il governo a procedere all'adozione di misure urgenti con le quali si impone il divieto di svolgere, nelle ore più calde dei mesi estivi in cui viene segnalato un rischio per la salute 'alto', lavori che comportino una prolungata esposizione al sole, nonché un'attività fisica intensa - prosegue la parlamentare -. Altresì, l'atto impegna l'esecutivo a procedere, di concerto con i rappresentanti dei vari settori coinvolti, delle forze sindacali e in raccordo con il Parlamento, alla strutturazione di un intervento normativo volto ad incorporare tale cruciale tutela della salute dei lavoratori nell'ordinamento. Auspico che tutti i gruppi parlamentari intendano sostenerla: quando si parla della salute e della sicurezza dei lavoratori non possono né devono esserci divisioni di sorta".(Com)