Indonesia-Usa: incontro Blinken-Marsudi, sollecita stabilità nell'Indo-Pacifico

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sollecitato i Paesi dell'Indo-Pacifico a collaborare per tutelare la stabilità nella regione, durante un incontro a Giacarta con la ministra degli Esteri indonesiana Retno Marsudi. Blinken, che si trova in Indonesia per gli incontri multilaterali a margine della ministeriale degli Esteri dell'Asean - l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico - ha rivolto anche un appello alla comunità globale a unirsi per contrastare le minacce della Corea del Nord, due giorni dopo l'ultimo test balistico effettuato da Pyongyang. "Dobbiamo difendere la libertà di navigazione nei Mari Cinesi Orientale e Meridionale e mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan", ha detto il segretario di Stato, riferendosi ai principali teatri di tensione regionale tra la Cina, gli Stati Uniti e i partner regionali di Washington. Blinken ha denunciato il lancio di un missile balistico intercontinentale effettuato mercoledì dalla Corea del Nord: "Dobbiamo lavorare assieme per porre fine ai programmi illegali delle armi di distruzione di massa e ai lanci di missili balistici", ha dichiarato il segretario. (segue) (Fim)