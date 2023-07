Nepal-Usa: assistente segretario di Stato Lu in visita a Katmandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente segretario di Stato Usa per gli affari dell’Asia meridionale e centrale, Donald Lu, è arrivato oggi in visita in Nepal. Lo riferisce il quotidiano “The Kathmandu Post”. In giornata è previsto un incontro col ministro degli Esteri nepalese, Narayan Prakash Saud. L’alto funzionario, inoltre, dovrebbe essere ricevuto dal primo ministro, Pushpa Kamal Dahal: dovrebbe trattarsi di una breve visita di condoglianze, dal momento che l’altro ieri è morta la moglie del premier. In serata è in programma un ricevimento all’ambasciata statunitense al quale parteciperanno diversi leader politici. Lu, impegnato in un viaggio comprendente tappe in India, Bangladesh e Sri Lanka, lascerà Katmandu nella notte.(Inn)