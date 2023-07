Enti locali: Musumeci, con Piano piccoli Comuni incoraggiamo sviluppo aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le aree interne sembrano condannate allo spopolamento e al depotenziamento” e dunque “abbiamo la necessità di incoraggiare le comunità locali per dare motivi per rimanere nei propri territori” anche “mettendoli in sicurezza”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, presentando il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni. Per lo stesso ministro, un territorio presidiato dall’uomo “è un territorio forte, messo in sicurezza rispetto agli eventi ambientali avversi” e per questo il Piano “sarà rifinanziato”. Stessa attenzione del governo anche rispetto alle “isole minori dove vivono circa 200 mila italiani: stiamo adottando un provvedimento per mettere in sicurezza questi territori, tutto l’anno e non solo quando arrivano i turisti”. (Rin)