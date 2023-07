Imprese: 4mila visitatori al Roma Showcase, nuove collezioni abbigliamento da 18 brand emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- È stata un grande successo di pubblico la tre giorni di moda organizzata dalla Camera di Commercio di Roma all’interno dell’iconica Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede storica dell’Istituzione romana. L’esposizione collettiva Roma Showcase ha contato 4mila presenze tra visitatori, addetti ai lavori e stampa, che hanno potuto conoscere le novità delle collezioni di abbigliamento e accessori proposte da diciotto giovani brand emergenti. Annagiulia Firenze, Aru Eyewear; Cartalana; Dotzero; Flavia Valentini; Francesca Cottone; Igreen gadgets; Invaerso; Jajo Madeinitaly; Jerelyn creado; Kilesa; Krocette; Maria Patrizia Marra; Moroseta; Orequo; Pyla Jewellery; Ritha e Vu Elle Jewels i marchi selezionati per questo evento, che è stato una vera e propria vetrina promozionale e che ha ribadito l’impegno della Camera di Commercio di Roma nel settore moda e, in particolare, nel promuovere i giovani designer e i brand indipendenti che producono nel nostro Paese. (segue) (Com)