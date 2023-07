Imprese: 4mila visitatori al Roma Showcase, nuove collezioni abbigliamento da 18 brand emergenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "La grande affluenza di pubblico a Roma Showcase - spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, come la creatività, l’alta qualità dei prodotti, la ricerca e la sperimentazione, e l’utilizzo di materiali innovativi, siano ingredienti indispensabili e vincenti per una moda che guarda al futuro. Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo con convinzione questo settore, che è uno dei pilastri del Made in Italy, concentrandoci, in particolare, sul sostegno e la valorizzazione dei giovani talenti. Il sistema moda a Roma è importante e strategico, con le sue 14mila imprese registrate al 31 marzo 2023. Un settore che nel 2022 ha prodotto un miliardo e 96 milioni di euro di esportazioni, il valore più alto di sempre in crescita del 20,3 per cento rispetto al 2021, in valori assoluti 185 milioni di euro di export in più rispetto al 2021. Un trend di crescita che trova conferma anche nel primo trimestre di quest’anno con il dato sull’export romano che è stato pari a 311,2 milioni di euro in crescita del 23,2 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2022. Il sistema moda è un’eccellenza che tutti ci invidiano, crea ricchezza e occupazione ed è una realtà che va tutelata e promossa nel modo più adeguato". (Com)