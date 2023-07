Spagna: popolari, pagamento pedaggi e sondaggi Cis esempi della "grande menzogna" del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pagamento dei pedaggi autostradali in Spagna a partire dal 2024 e l'ultimo sondaggio del Centro d'investigazione sociologica (Cis) che danno i socialisti in vantaggio di 1,4 punti sul Partito popolare (Pp) sono esempi della "grande menzogna" del governo di Pedro Sanchez. Lo ha detto il leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, in un'intervista a "Onda Cero", commentando quanto detto ieri dal direttore della Direzione generale del traffico, Pere Navarro. Quest'ultimo ha dichiarato che nel 2024 la Spagna dovrà iniziare il processo di attuazione dei pedaggi sulle autostrade "per imposizione di Bruxelles". Questa misura, infatti, sarebbe stata concordata dal governo Sanchez nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Feijoo ha criticato l'esecutivo per aver negato la notizia quando lui aveva mostrato quel documento durante il dibattito faccia a faccia di lunedì scorso con il capo dell'esecutivo. Il leader del Pp ha anche accusato Sanchez di "usare di nuovo" il Cis, ente pubblico guidato dal socialista Jose Felix Tezanos, sostenendo che si tratta di "un tipico esempio della grande menzogna" del governo. Secondo il sondaggio, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) vincerebbe con un vantaggio di 1,4 punti sul Pp le elezioni generali del 23 luglio, quando il resto dei sondaggi coincide nel collocare i popolari come prima forza. (Spm)