Sicurezza: operazione Nas contro contraffazione alimentare, 3 misure cautelari

- Nella mattinata dell’11 luglio, nelle Province di Novara, Biella, Livorno, Milano, Parma e Reggio Emilia, i Carabinieri del N.A.S. di Torino e il personale del Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Novara, coordinati da Europol hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare per tre persone a Novara, indagate per contraffazione alimentare. Commercializzavano alimenti e prodotti per la casa acquistati anche da note aziende Italiane già scaduti o comunque prossimi alla scadenza, rimettendoli in commercio con etichettature e confezionamenti contraffatti nell'indicazione del lotto e delle scadenze. Un giro dal valore approssimativo di 1 milione di euro. (Rpi)