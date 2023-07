Camera: Richetti (Azione-Iv), non mi darò nessun aumento con soldi gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti, nell'ordine, le cose andranno così: come ho già rinunciato al vitalizio in Regione, non mi darò nessun aumento con i soldi del gruppo che servono all'attività in Parlamento. E mi batterò fino in fondo per il salario minimo. Pensavo non ci fosse bisogno di precisare, ma visto il deprimente dibattito avviato, eccomi qui. Ora possiamo tornare a parlare di cose serie?". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, Matteo Richetti, in risposta ad un utente che chiedeva spiegazioni sull'aumento dell'indennità per i capigruppo a Montecitorio. (Rin)