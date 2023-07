Mare: Musumeci, primato Italia in alcune filiere, Piano nazionale presto in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’economia del mare “l’Italia in alcune filiere ha un ruolo di primaria importanza, siamo al primo posto fra i quattro-cinque Paesi più competitivi”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo in collegamento video all’evento organizzato da “Il Sole 24 Ore” dal nome “Economia del mare. Blue companies to green transition”. Sono tra le otto e le dieci "le filiere che autonomamente concorrono a formare il Prodotto interno lordo nell’economia del mare, però non si parlano tra di loro, non c’’è dialogo. Non è mancata la volontà del legislatore, è mancata la strategia”, ha sottolineato. “Ecco perché l’esigenza di una struttura ministeriale che in questa fase potesse coordinare la programmazione e il coordinamento – ha spiegato il ministro-. È questo il lavoro fatto per arrivare al Piano nazionale del mare”. Si tratta di uno “strumento di programmazione che deve mettere in evidenza le criticità di ogni filiera e le possibili soluzioni”, ha precisato Musumeci. “Sarà affidato al governo nazionale che saprà definire una serie di priorità. Ogni anno potrà essere rivisto con un’apposita relazione sulle attività svolte e ogni tre anni potrà essere rimpolpato e sottoposto alla supervisione del comitato formato dagli esperti e dai rappresentati dei dicasteri che si occupano di mare (Cipom)”, ha proseguito. “Questo strumento è già pronto, nei prossimi giorni lo sottoporrò al Cipom per il varo conclusivo e poi sarà trasmesso alle due Camere del Parlamento”, ha concluso Musumeci. (Rin)