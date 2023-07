Fvg: Confindustria Alto Adriatico, siglato accordo con ordini avvocati, commercialisti e consulenti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi a Pordenone un accordo di collaborazione tra Confindustria Alto Adriatico e gli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro per mettere in comune le attività di formazione professionale. Saranno infatti messe a disposizione dei professionisti pordenonesi le attività di formazione promosse dall'associazione di industriali su discipline giuridico lavoristiche e fiscali tributarie. Al contempo, la convenzione permetterà ai quadri delle imprese industriali aderenti di partecipare ai seminari e alle occasioni di istruzione tematica proposti dagli Ordini per gli aderenti. "L'accordo - ha spiegato il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti - è un'occasione concreta aperta a professionisti, manager, imprenditori, operatori economici e sociali per stimolare, sviluppare, promuovere e consolidare una cultura d'impresa consapevole. Per questo motivo - ha anticipato Agrusti - l'iniziativa sarà aperta all'adesione di altri collegi di esperti e proposta anche agli Ordini omologhi di Trieste e Gorizia". (Frt)