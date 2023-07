Russia: ministeri Esteri convoca ambasciatore polacco per chiusura Agenzia consolare a Smolensk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato oggi l'ambasciatore polacco a Mosca, Krzysztof Krajewski, per informarlo della chiusura dell'Agenzia consolare polacca a Smolensk. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri russo. Come ha affermato il dicastero, la prosecuzione dei lavori dell'Agenzia "sembra ridondante, data la politica ostile di Varsavia nei confronti di Mosca". A Krajewski è stato riferito anche che la politica aggressiva della Polonia nei confronti della Russia "è andata oltre tutti i limiti civili, comprese le provocazioni contro i diplomatici russi accreditati in Polonia, il sequestro di beni diplomatici russi e l'appropriazione indebita dei beni dell'ambasciata russa", che hanno costretto Mosca ad attuare una serie di misure di ritorsione. "Non un solo passo ostile delle autorità polacche diretto contro la Russia rimarrà senza risposta", ha concluso il ministero. (Rum)