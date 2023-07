Roma: incendio nella Zecca dello Stato sulla Salaria, tre intossicati lievi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di ieri, nell’istituto poligrafico e Zecca dello Stato in via Salaria a Roma. A causarlo sarebbe stato il cortocircuito di un compattatore posto all’esterno di due strutture. Il fuoco ha causato un denso fumo che ha costretto i dipendenti ad evacuare momentaneamente gli stabili. Sul posto, oltre ai mezzi antincendio, sono accorse le volanti del commissariato Fidene e alcune ambulanze che hanno soccorso tre persone intossicate, ma non in maniera grave, dal fumo sprigionato dal rogo.(Rer)