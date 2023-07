Governo: Bonetti (Az-Iv), la Social card è un pasticcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la Social card si sono inventati uno strumento nuovo facendo dei pasticci". Lo ha detto la deputata del gruppo Italia viva-Azione Elena Bonetti a "Coffee Break" su La7. "In un momento di difficoltà per le famiglie, alle prese con l'inflazione e il caro energia, ogni aiuto che può arrivare non si può dire che sia negativo. Sono 88 euro al mese a quelle famiglie che li potranno prendere, oltre 500 milioni di euro, in questo momento va bene. Per il modo in cui l'hanno costruito, però, questo strumento ha molte storture e molte criticità e rischia di essere percepito come qualcosa di demagogico - ha spiegato Bonetti -. Noi con la ministra Bellanova durante il periodo del lockdown, avevamo dato un aiuto concreto attraverso i comuni per le persone più in difficoltà. Il governo attuale invece ha inventato un meccanismo arzigogolato, per il quale, ad esempio, il nucleo ha diritto alla card solo se composto da almeno tre persone. Una madre single con un figlio, che è uno dei soggetti familiari più a rischio povertà, non ha diritto, così come due anziani soli non possono accedere a questa card. Vogliono sostenere la natalità? Prendano l'assegno che è già operativo, aggiungano un sostegno integrativo e strutturale non una tantum per le spese delle famiglie, come prevede il Family act, anziché inventarsi cose nuove facendo pasticci". (Rin)