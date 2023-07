Pnrr: ministero Lavoro, valuta risultati non spesa, 42 per cento risorse al Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i traguardi e gli obiettivi sono stati raggiunti anche in anticipo rispetto alla scadenza e i progetti in corso consentono di assicurare e superare il raggiungimento dei risultati attesi entro il 31 marzo 2026. Le informazioni di dettaglio sull’andamento e i risultati raggiunti sono disponibili sul portale Italia Domani e sul sistema informativo Regis, secondo modalità di comunicazione regolate dalla circolare Mef n. 9/2022 rispetto alle quali il ministero del Lavoro è pienamente allineato. Rispetto alla distribuzione territoriale, si sottolinea che la modalità di calcolo delle percentuali di destinazione devono far riferimento al complesso delle misure del Piano Nazionale a destinazione territoriale per singolo ministero. Ne deriva che le risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Mezzogiorno sono pari al 42 per cento totale, in pieno adempimento delle previsioni del decreto-legge n. 77/2021 per la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento. La distribuzione territoriale delle risorse è stata effettuata considerando il costo e l’urgenza degli interventi strutturali, la necessità di garantire un’offerta quanto più possibile omogenea degli interventi in relazione anche alla densità della popolazione residente e dei servizi presenti e applicando, nella massima misura possibile, tutte le condizionalità afferenti a quota Sud, le donne e i giovani nonché l’occupazione delle persone con disabilità. (Com)